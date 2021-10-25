Топ-менеджер АВТОВАЗа опубликовал фото: стало известно, что под пологом!

Автомобиль, силуэтом напоминающий внедорожник, в ролике скрыт под красным пологом.

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Любопытное видео опубликовал в соцсетях Фабьен Гульми, директор по бренду и маркетингу Lada. Перевод подписи под фото дает ресурс Lada Niva Documentary: «Mystère… RDV ce soir pour le reveal» — «загадка... встреча сегодня вечером для раскрытия».

Интриги добавлял тот факт, что буквально на днях Жан-Филипп Салар, главный дизайнер Lada, выступал на фоне скрытого пологом автомобиля, в котором многие усмотрели концепт новой Нивы... Загадка была раскрыта, как и обещалось, в тот же день.

На последующем фото полог оказался сброшен, и взорам открылась... Lada Niva первого поколения (ныне Niva Legend), подготовленная для участия в ралли-рейде Dakar-2022 швейцарской командой Niva Red Legend Team. Как известно, АВТОВАЗ официально оказывает информационную поддержку этому проекту.

С одной стороны, кто-то из фанатов Нивы мог остаться недовольным такой концовкой тизерной истории и счесть ее разочаровывающей. С другой — своего рода «белые нитки» (читай — белые штампованные диски), были заметны с самого начала, поэтому большинство внимательных читателей поняли все почти сразу. И службе маркетинга Lada (Dacia? Renault?) нельзя не отдать должное — ход получился в меру изящным и эффектным.

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Убитыми оказались сразу два зайца: и интерес к новой Ниве вновь подогрет (тем паче, что подогревать его пока, очевидно, больше нечем), и ливрея Niva Red Legend Team, наконец, показана на реальном автомобиле, ведь до этого мы видели лишь рендеры и частично расклеенную полуготовую машину... Кстати, Niva Red Legend Team — не единственная иностранная команда, принимающая участие в ралли Dakar-2022 на Ниве.

Фото: АВТОВАЗ / Fabien Goulmy