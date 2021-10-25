Топ-менеджер АВТОВАЗа опубликовал фото: стало известно, что под пологом!

Любопытное видео опубликовал в соцсетях Фабьен Гульми, директор по бренду и маркетингу Lada. Перевод подписи под фото дает ресурс Lada Niva Documentary: «Mystère… RDV ce soir pour le reveal» — «загадка... встреча сегодня вечером для раскрытия».
Интриги добавлял тот факт, что буквально на днях Жан-Филипп Салар, главный дизайнер Lada, выступал на фоне скрытого пологом автомобиля, в котором многие усмотрели концепт новой Нивы... Загадка была раскрыта, как и обещалось, в тот же день.
На последующем фото полог оказался сброшен, и взорам открылась... Lada Niva первого поколения (ныне Niva Legend), подготовленная для участия в ралли-рейде Dakar-2022 швейцарской командой Niva Red Legend Team. Как известно, АВТОВАЗ официально оказывает информационную поддержку этому проекту.
С одной стороны, кто-то из фанатов Нивы мог остаться недовольным такой концовкой тизерной истории и счесть ее разочаровывающей. С другой — своего рода «белые нитки» (читай — белые штампованные диски), были заметны с самого начала, поэтому большинство внимательных читателей поняли все почти сразу. И службе маркетинга Lada (Dacia? Renault?) нельзя не отдать должное — ход получился в меру изящным и эффектным.
Убитыми оказались сразу два зайца: и интерес к новой Ниве вновь подогрет (тем паче, что подогревать его пока, очевидно, больше нечем), и ливрея Niva Red Legend Team, наконец, показана на реальном автомобиле, ведь до этого мы видели лишь рендеры и частично расклеенную полуготовую машину... Кстати, Niva Red Legend Team — не единственная иностранная команда, принимающая участие в ралли Dakar-2022 на Ниве.
- В зачете Dakar Classic вместе со швейцарскими нивоводами заявлены экипажи Lada Niva Club Espana (Испания) и 191 Classic Rally Team (Франция). Все на классических Нивах.
- «За рулем» теперь можно читать в Instagram.
Фото: АВТОВАЗ / Fabien Goulmy