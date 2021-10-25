АВТОВАЗ выпустил «черную-черную» страшилку на Хэллоуин — журнал За рулем

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АВТОВАЗ выпустил «черную-черную» страшилку на Хэллоуин

В кадре - Lada Vesta SW Cross в исполнении Black. Говорят, такие сейчас в дефиците и стоят действительно страшных денег...

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В преддверии Хэллоуина, который празднуется 31 октября, отечественный бренд Lada запустил новый промо-ролик, посвященный автомобилям серии Black. В видео обыгрывается тема детской страшилки, в которой черная-черная машина едет по черной-черной улице в черном-черном городе... Впрочем, кончается все до обидного быстро, слишком ожидаемо — и вполне мирно.

Главным героем видео является Lada Vesta SW Cross в исполнении Black, но в финале нам напоминают и о других автомобилях, выпущенных в этой серии — XRAY Cross и Niva Legend в трехдверном варианте, хотя существует и пятидверный.

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Все варианты серии Black АВТОВАЗ запустил в 2020 году; у трехдверной Niva Legend «черная» версия появилась еще до переименования из Lada 4x4. Автомобили в исполнении Black отличают черные колесные диски (у Нивы — полностью, у Весты и XRAY — в сочетании с алмазной огранкой), черная обивка сидений и потолка, шильдики с названием спецсерии, черные корпуса зеркал, а Vesta и XRAY отличаются еще и крышей, окрашенный в черный.

Видео: YouTube / LADA

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