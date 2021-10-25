В Сочи остановили водителя и двух пассажиров, едущих на диване

Главная новость минувшей субботы в пабликах города-курорта: «диванные войска атакуют!»

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В прошедший уикэнд на улицах Сочи было без преувеличения весело: установившуюся под занавес курортного сезона хорошую погоду дополнил крайне необычный «экипаж», лихо промчавшийся по городу в субботу 23 октября. Местные блогеры соорудили транспортное средство, выглядящее как диван со стоящим перед ним столом. На какой платформе построен данный концепт и планируется ли создание иных моделей, пока неизвестно.

Судя по всему, мягкотелый болид управляется средним седоком, в то время как пассажиры выполняют функции видеосъемки и приветствия граждан, в изумлении столпившихся на тротуарах.

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Многим зрелище пришлось по душе: в соцсетях изобретателей тотчас нарекли «умничками», «приколистами» и другими лестными прозвищами, а городские СМИ довольно метко причислили отважных райдеров к «диванным войскам». А вот ГИБДД творческих потуг ютуберов не оценила, и ближе к вечеру полиция остановила необычный экипаж, чтобы выписать штраф, сообщает издание «Блокнот Сочи».

В местных пабликах за «войнов» тут же вступились: «Разве есть закон запрещающий ездить на диване?», — недоумевает читательница Елена...

Один владелец Toyota Supra так любил машину, что защитил ее от града собственным телом.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Видео: Youtube / Блокнот Сочи