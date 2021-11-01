В России катастофически снизилось предложение: если в 2014-м дилеры предлагали 442 модели, то теперь всего 299.

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С 2014-го по 2021 год общее число моделей новых легковых и легких коммерческих автомобилей, официально продаваемых в России, сократилось на 32%, выяснили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Семь лет назад количество предлагаемых дистрибьюторами моделей легковых автомобилей и LCV составляло 442, а в 2021-м оно снизилось до 299, впервые опустившись ниже 300. За прошедшие 7 лет российский авторынок потерял 143 модели.

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В условиях падения продаж производители сократили свои линейки, сделав ставки на самые популярные модели.

Сильнее всего пострадали американские марки, чья убыль составила 65%. В 2021 году они представлены 14 моделями, а 7 лет назад их было 40. У японских производителей число моделей сократилось на 43%, или 41 шт.), всего теперь насчитывается 54. Моделей европейских марок на российском рынке стало меньше на 61 штуку. Сейчас они представлены 144 моделями — это на 30% ниже значения 2014 года. Количество моделей российских марок за семилетний период снизилось с 26 до 16, корейских — с 33 до 31, китайских — с 43 до 40.

В период пандемии личный транспорт нужен как никогда.



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