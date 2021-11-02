На базе Chevrolet Trailblazer сделают необычную модель

Пересмотр модельного ряда произошел сразу после появления Hyundai Santa Cruz — кроссовера в кузове пикап, который отличается от чистокровных пикапов плавностью хода и комфортом. Потребители и журналисты уже высоко оценили удобство и ходовые качества кросс-пикапа, и спрос на автомобиль оказался выше ожидаемого: Santa Cruz стал самым быстрораскупаемым автомобилем еще в августе этого года. Таким же удачным кросс-пикапом (100 тысяч заказов в месяц запуска в производство) стал и Ford Maverick. Поэтому у Chevrolet должен присмотреться к вдруг появившейся нише и заполнить ее.
Лучшим кандидатом на то, чтобы стать основой для кросс-пикапа, может стать новый Trailblazer. С 2019 года эта модель теперь — компактный кроссовер, что многим не понравилось. Тем не менее, у автомобиля самая современная и конкурентоспособная платформа и прекрасный дизайн. Сочетания же двигателей и коробок не уступят кросс-пикапам Ford и Hyundai.
На сегодняшний день корпорация GM продала уже 80 тысяч экземпляров нового Trailblazer, что для компактного кроссовера очень недурно. Легко предположить, что кросс-пикап на базе такой популярной модели будет пользоваться высоким спросом.
Чтобы заткнуть за пояс Maverick, Trailblazer должен быть немного дешевле и экономичнее. По данным Агентства по охране окружающей среды США, Ford Maverick Hybrid в настоящее время расходует на 42 мили один галлон топлива (5,6 литра на 100 км) и стоит от 19 995 долларов (примерно от 1,43 млн рублей).
- У Chevrolet появился кроссовер за 946 тысяч рублей.
- «За рулем» теперь можно читать в Instagram.
Фото: Chevrolet