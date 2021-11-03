Новые правила медосвидетельствования водителей могут заработать с марта 2022 года.

Минздрав в очередной раз предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителей. Новые правила медицинского освидетельствования могут вступить в силу с 1 марта 2022 года, такой проект приказа Минздрава опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов. «В приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации <...> в пункте пять слова „с 1 января 2022 года“ заменить словами „с 1 марта 2022 года“, — говорится в тексте проекта.

Согласно пояснительной записке, документ направлен на совершенствование организационных форм и методов медицинского обеспечения безопасности дорожного движения в части раннего выявления употребления психоактивных веществ.

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В записке говорится, что, по данным медицинской статистики, среди управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения лиц, прошедших медосвидетельствование:

«…доля потребителей наркотиков увеличилась с 12,2% в 2013 году до 25,9% в 2020 году. Вместе с тем на фоне тенденции к снижению остается преобладающей доля потребителей алкоголя (2013 год — 86,4%, 2020 год — 72,3%)».

Напомним, в июле 2019 года Минздрав предложил ввести при получении обязательной медсправки для водителей сдачу анализов на наличие психоактивных веществ и пристрастие к алкоголю. Документ должен был вступить в силу 22 ноября 2019 года, но, опасаясь очередей в наркодиспансерах и недовольства населения резким повышением цен на медсправки, введение нормы отложили сначала до 1 июля 2020 года, потом — до 1 января 2021 года и до 31 декабря 2021 года.