Автомобиль мечты: изучаем мнение россиян

Производят автомобили мечты в Германии — так считает больше трети россиян.

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Как выглядит автомобиль мечты для россиян, узнали эксперты «Авито Авто», проведя опрос. Только 21% считает, что владеет автомобилем мечты, а больше всего таких оказалось среди людей в возрасте от 18 до 24 лет — почти треть опрошенных (29%), меньше всего «оптимистов» в возрастной группе 35–44 лет — всего 18%.

Какой он, автомобиль мечты?

Идеальный автомобиль — это кроссовер или внедорожник, за это проголосовали 24% и 31% респондентов соответственно. Для 15% россиян это седан, 11% предпочли универсал, 9% — хэтчбек или лифтбек. Мощность идеального автомобиля должна составлять от 150 до 300 л.с. — так считает половина респондентов. Из них 24% видят свой идеальный автомобиль с двигателем от 200 до 300 л.с. Самым мощным автомобилем, с силовым агрегатом в интервале от 300 до 500 л.с., хотели бы обладать 19% опрошенных.

Бензиновый двигатель предпочитают 42% опрошенных, за ним следует гибридный тип двигателя — его бы выбрали 22% россиян.

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13% проголосовали за дизель, а 10% склоняются к электрической силовой установке.

Какая страна его производит?

39% считают, что автомобили мечты выпускают в Германии и Японии — 33%. 5% россиян мечтают об автомобиле южнокорейского производства, 4% — о российских, и 3% — из США.

Сколько он стоит?

48% опрошенных автомобиль мечты оценили в пределах 2 млн рублей, для 47% — дороже 2 млн рублей. В Москве и Санкт-Петербурге планка выше: наиболее популярным вариантом ответа был — от 3 млн до 5 млн рублей.

В исследовании приняли участие 10 тысяч респондентов из разных регионов России.

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