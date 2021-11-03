Знаки с ограничением скорости до 30 км/ч появились на некоторых улицах в центре Москвы.

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Ездить со скоростью 30 км/ч теперь приходится по улицам Малой Бронной, Малой Дмитровке, Большой Никитской, Варварке в прилегающих к ним переулках.

Ограничение скорости в Дептрансе объясняют тем, что на этих улицах много самых разных заведений, в том числе офисов и кафе, из-за чего здесь всегда людно.

В ходе сбора предложений по пересмотру скоростных лимитов в городе (велся с 3 мая) 70% людей выступили за снижение скорости.

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В Дептрансе заверили, что пробок из-за нововведения не возникнет, так как:

«средняя скорость днем в центре города не превышает 30 км/ч».

Тогда зачем было снижать скоростной лимит, если никто все равно там никто не ездит со скоростью 60 км/ч? В Дептрансе на этот вопрос ответили так:

«Если для магистралей с 6 полосами это удобно, то для улицы с большим пешеходным трафиком в центре просто опасно. После изменений аварий с пешеходами будет намного меньше».

Статистика наездов на пешеходов на упомянутых улицах представлена не была.

Среди автомобилистов высокие скорости становятся все менее популярными.

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