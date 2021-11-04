Первый краш-тест Hyundai Santa Cruz

В минимальных и средних комплектациях у автомобиля были обнаружены некоторые недостатки.

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Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) опубликовал результаты краш-теста набирающего популярность в Америке кросс-пикапа Hyundai Santa Cruz.

Автомобиль получил высший бал, но только в топовых комплектациях. Дело в том, что в этих тестах учитывается также яркость фар. В комплектациях SEL Premium и Limited модель оснащена светодиодной оптикой, которая оказалась гораздо лучше галогеновых фар кросс-пикапа, которые устанавливаются в комплектациях SE и SEL.

Галогенки ближнего света обеспечивают «хорошую» видимость с правой стороны и «удовлетворительную» с левой. В поворотах же видимость оказалась недостаточной. Дальний свет оказался неудовлетворительным во всех испытаниях.

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В остальном Santa Cruz оказался на высоте и прекрасно прошел краш-тесты с малым перекрытием со стороны водителя, со стороны пассажира, столкновение по всей площади передней части автомобиля, крыша выдержала испытание на прочность, а подголовники сработали как надо, предотвратив плетевые травмы шеи пассажиров.

Santa Cruz оказался безопасным и для пешеходов, независимо от того, базовая система предотвращения наезда установлена в кросс-пикапе или более дорогая и продвинутая.

Словом, если бы не галогенки, пикап получил бы высший бал за уровень безопасности.

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Фото, видео: Youtube