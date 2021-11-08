Теперь автовладелице грозит лишение прав.

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В соцсетях появилось видео, на котором реанимобиль со включенными проблесковыми маячками не может выехать из двора многоквартирного дома в городе Юрге (Кемеровская область), ему перегородила дорогу иномарка, за рулем которой девушка. Всех удивило, что после беседы с подъехавшими сотрудниками ГИБДД она продолжила стоять на месте, а водитель реанимобиля вынужден был сдавать задним ходом.

Объяснение оказалось простым — так было быстрее и проще. Выяснилось, что в узком дворике девушка не умеет маневрировать, и сдать задним ходом у нее бы не вышло. Однако безнаказанной она не останется: теперь ей грозит лишение прав, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. Полицейские дали указание нарушительнице перепарковаться. Она не выполнила данное требование, поэтому был составлен протокол.

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«Инспекторы ГИБДД привлекли автомобилистку к ответственности по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ „Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами“, которая предусматривает наложение административного штрафа в размере до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 1 года», — сообщает ведомство.

Эта девушка влипла в неприятную историю, помогло только хорошее знание жестов в Тик-Токе.



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