Восемь человек задержано за серию краж катализаторов с иномарок

Организованная группировка осуществляла свою преступную деятельность в Приморье.

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В Приморском крае кража каталитических нейтрализаторов с иномарок приобрела ощутимые размеры. Недавно в ходе совместной спецоперации сотрудники полиции и Росгвардии задержали восьмерых участников организованной группы — двух женщин и шестерых мужчин в возрасте от 19 до 43 лет. Всех их привлекли к ответственности по статье 158 УК РФ («Кража»).

Придумал схему хищения 43-летний приморец, он же разработал и рынок сбыта. Мужчину ранее привлекали к уголовной ответственности за грабежи и разбой, в тюрьме он в общей сложности провел 17 лет. Нейтрализаторы они снимали с машин, припаркованных на придомовых территориях.

Следствие доказало причастность обвиняемых к совершению одиннадцати хищений, совершенных в Артёме, Владивостоке, Ханкайском и Хорольском муниципальных округах. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим автомобилистам, составила 600 тысяч рублей. Вероятно, хищений могло быть и больше. В ходе обысков дома у злоумышленников обнаружены деньги, мобильные телефоны, а также инструменты и приспособления, с помощью которых они снимали нейтрализаторы.

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Организатор преступной группировки заключен под стражу. Другие участники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Воруют каталитические нейтрализаторы чаще всего ради извлечения содержащихся в устройстве драгоценных металлов. Которых, по мере ужесточения эконорм, становится все больше.

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Фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю