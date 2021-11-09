В Казахстане объявили облаву на автомобили из России

Выяснилось, что более трети всех машин с российской регистрацией на дорогах Казахстана сняты с учета в РФ.

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С начала осени правоохранительные органы республики Казахстан начали внимательно проверять въезжающий в страну из России транспорт. Проверка проводится на предмет, «состоят ли эти автомобили на русучете», сообщают местные СМИ.

МВД РК сверили базу застрахованных в Казахстане автомобилей с номерами РФ со своими российскими коллегами, и оказалось — из 210 тысяч автомобилей 88 тысяч уже не значатся на регистрационном учете в Российской Федерации, пишет kolesa.kz. Проблема с машинами с российскими номерами, не зарегистрированными в установленным порядке, существует уже несколько лет. По наблюдениям правоохранительных органов, водители таких автомобилей, понимая свою безнаказанность, заметно чаще нарушают ПДД.

В большинстве своем это автомобили, проданные собственниками в России по доверенности. Машины спустя время в РФ снимают с учета, но так как они уже успели покинуть границы РФ, спокойно продолжают колесить со старыми номерами и документами. В России такую машину остановили бы на первом же посту.

Где ездят

Основная часть машин без регистрации осела в Туркестанской области, а также в приграничных с РФ регионах — в Актюбинской, Атырауской и Костанайской областях. Чаще всего это старые Жигули, Самары, Нексии, недорогие праворульки, но есть и дорогие автомобили, такие как G-класс 2020 года выпуска, Bentley Bentayga и даже Aston Martin Rapide.

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Предприимчивые люди ввозят в страну такие машины десятками. На одну только женщину в Карагандинской области пришлось 84 единицы снятой с учета в РФ техники.

Автомобили без регистрации уже увозят на штрафстоянки, а в отношении водителей составляют протокол и штрафуют на 29 170 тенге (5 тыс. рублей) по ч. 2 ст. 590 КоАП РК (управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке).

Правила регистрации

Забрать автомобиль можно лишь после оплаты штрафа и предоставления договора купли-продажи, генеральной доверенности и при отсутствии арестов и других ограничений. Автомобили будут возвращать с разъяснением необходимости регистрации либо его вывоза за пределы страны.

Управлять машинами с российскими номерами в Казахстане можно лишь с действующей регистрацией в РФ, к тому же необходимы доверенность от гражданина России, техосмотр и страховой полис. Ездить такой автомобиль в стране может не более года, в противном случае его необходимо ежегодно вывозить из РК на 30 суток.

В России свои проблемы: ГИБДД продолжает выявлять автомобили, зарегистрированные на умерших людей и продолжающие ездить по дорогам.

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