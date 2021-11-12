Honda ZR-V: новый конкурент кроссоверам Creta и Seltos

На Международном автосалоне в Индонезии представили Honda SUV RS Concept — ожидается, что серийный автомобиль получит название ZR-V.

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Honda SUV RS Concept является прототипом будущей серийной модели Honda ZR-V. Автомобиль имеет фары и дневные ходовые огни, аналогичные по форме текущим моделям Acura. У него затемненная передняя решетка, пара рейлингов на крыше и спойлер.

Пока показали лишь прототип, спроектированный как компактный пятиместный кроссовер, сочетающий в себе стильный дизайн, спортивный характер, отличные ходовые качества и продвинутые технологии (о них обещают рассказать позже).

Логотипом RS Honda отмечает автомобили со спортивным характером. В настоящее время есть несколько моделей Honda в Индонезии, которые имеют вариант RS, — это Honda Brio, Honda Mobilio, Honda City Hatchback и All New Honda Civic.

Такехиро Ватанабе, президент компании PT Honda Prospect Motor, отметил, что сегмент кроссоверов в Индонезии в настоящее время бурно растет, и потребители захотели более спортивный автомобиль, который подойдет для различных видов деятельности и дорожных условий.

Спортивность демонстрирует уже внешний вид модели: изящный и стремительный кузов, четкие линии, гармонирующая с кузовом решетка радиатора. Иностранные СМИ пишут, что в основу новинки лег 7-местный BR-V, но точно об этом пока не известно.

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Технических подробностей вообще нет, предположительно стильный кроссовер мог бы получить 1,5-литровый мотор мощностью 121 л.с. и в дополнение к вариатору (опционно) механическую коробку передач.

О сроках выхода на рынок новой модели тоже пока не сообщается.

Фото: Honda