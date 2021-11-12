Стала известна судьба первой серийной Chevrolet Niva

Теперь ее можно воочию сравнить с прототипом - опытным образцом ВАЗ-2123

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Собранный в сентябре 2002 года на конвейере совместного предприятия GM-АВТОВАЗ внедорожник Chevrolet Niva с VIN-номером 212300200000001 на кузове отправился в корпоративный музей АВТОВАЗа. Автомобиль пребывает в хорошем состоянии: еще в 2012 году он был выкуплен у владельца к десятилетию со старта производства и все эти годы находился на территории GM-АВТОВАЗ. Напомним, с декабря 2019 года эта сборочная площадка полностью принадлежит АВТОВАЗу и сейчас называется «Лада Запад Тольятти».

Теперь у посетителей музея будет возможность сравнить первую серийную «Шнива» со своим прототипом — опытным внедорожником ВАЗ-2123, который также есть в экспозиции, пишет «Волжский автостроитель». Под названием ВАЗ-2123 в 2000–2002 годах на АВТОВАЗе выпустили около тысячи машин, после чего передали сборку на СП.

Архивный кадр: первая Нива сходит с конвейера GM-АВТОВАЗ в 2002 году

Как Chevrolet Niva автомобиль выпускался до 2020 года, за это время со сборочного конвейера GM-АВТОВАЗ сошло более 700 тысяч автомобилей, причем около 600 тысяч до сих пор стоят на учете. Последние выпущенные образцы отличались от показанной на фото машины довольно существенно: за время серийной жизни в конструкцию Нивы было внесено около 2000 изменений.

Так выглядит первая серийная Chevrolet Niva сейчас

С июля 2020 года автомобиль вновь выпускался под маркой Lada, на радиаторной решетке шеврон Chevrolet сменила вазовская ладья. А затем автомобиль пережил рестайлинг и сменил имя, под которым известен на рынке сейчас — Lada Niva Travel. Летом 2021 года производство было перенесено на главный конвейер АВТОВАЗа, на одну линию с классической Niva Legend, а завод «Лада Запад Тольятти» был законсервирован.

Недавно внедорожник Niva Travel испытали журналисты немецкого издания Autobild.

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Фото: «Волжский автостроитель», Viber / «На заводе»