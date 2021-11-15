Обновленный Skoda Karoq - первые изображения

В преддверии дебюта обновленного Skoda Karoq, который назначен на 30 ноября, Skoda опубликовала несколько тизерных изображений кроссовера. Судя по всему, перед нами модель в версии Sportline, о чем можно судить, например, по патрубкам выхлопной системы.
Автомобиль получил новые фары и решетку радиатора. Изменилась и форма светодиодных дневных ходовых огней. А их внутренний край параллелен краю решетки радиатора.
Бампер получил широкий воздухозаборник с окантовкой из темного хрома, в тон контуру решетки радиатора.
Изменились и задние фонари. Теперь они уже и имеют длинную белую полоску. Логотип бренда с двери багажника исчез, а его заменила крупная надпись «SKODA».
Подробностей о технических характеристиках пока нет. Возможно, в этом плане у кроссовера ничего не изменится.
Продажи обновленного Skoda Karoq начнутся в первом квартале 2022 года, но при условии, что у Skoda будет для этого достаточно микрочипов и магния, о чем мы уже писали.
- А вот каким будет новый Rapid.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Изображения: Skoda