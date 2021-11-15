Обновленный Skoda Karoq — первые изображения — журнал За рулем

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Обновленный Skoda Karoq - первые изображения

Автопроизводитель готов представить новинку в ближайшее время, а пока начинается тизерная кампания - внешность перестала быть секретом.

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В преддверии дебюта обновленного Skoda Karoq, который назначен на 30 ноября, Skoda опубликовала несколько тизерных изображений кроссовера. Судя по всему, перед нами модель в версии Sportline, о чем можно судить, например, по патрубкам выхлопной системы.

Автомобиль получил новые фары и решетку радиатора. Изменилась и форма светодиодных дневных ходовых огней. А их внутренний край параллелен краю решетки радиатора.

Бампер получил широкий воздухозаборник с окантовкой из темного хрома, в тон контуру решетки радиатора.

Обновленный Skoda Karoq — первые изображения

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Изменились и задние фонари. Теперь они уже и имеют длинную белую полоску. Логотип бренда с двери багажника исчез, а его заменила крупная надпись «SKODA».

Подробностей о технических характеристиках пока нет. Возможно, в этом плане у кроссовера ничего не изменится.

Обновленный Skoda Karoq — первые изображения

Продажи обновленного Skoda Karoq начнутся в первом квартале 2022 года, но при условии, что у Skoda будет для этого достаточно микрочипов и магния, о чем мы уже писали.

Изображения: Skoda

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Отзывы о Skoda Karoq (5)

Skoda 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный — 6–7л по трассе при скорости 110–130 км/ч, по городу без пробок — 8–9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).

Недостатки:

Самый большой недостаток — большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.

Комментарий:

В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.

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