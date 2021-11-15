Обновленный Skoda Karoq - первые изображения

Автопроизводитель готов представить новинку в ближайшее время, а пока начинается тизерная кампания - внешность перестала быть секретом.

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В преддверии дебюта обновленного Skoda Karoq, который назначен на 30 ноября, Skoda опубликовала несколько тизерных изображений кроссовера. Судя по всему, перед нами модель в версии Sportline, о чем можно судить, например, по патрубкам выхлопной системы.

Автомобиль получил новые фары и решетку радиатора. Изменилась и форма светодиодных дневных ходовых огней. А их внутренний край параллелен краю решетки радиатора.

Бампер получил широкий воздухозаборник с окантовкой из темного хрома, в тон контуру решетки радиатора.

Изменились и задние фонари. Теперь они уже и имеют длинную белую полоску. Логотип бренда с двери багажника исчез, а его заменила крупная надпись «SKODA».

Подробностей о технических характеристиках пока нет. Возможно, в этом плане у кроссовера ничего не изменится.

Продажи обновленного Skoda Karoq начнутся в первом квартале 2022 года, но при условии, что у Skoda будет для этого достаточно микрочипов и магния, о чем мы уже писали.

А вот каким будет новый Rapid.

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Изображения: Skoda