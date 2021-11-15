Scania разработала двигатели с КПД 50%

Это абсолютный рекорд, на достижение которого было потрачено более 2 млрд евро.

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Невероятная линейка 13-литровых двигателей внутреннего сгорания стандарта Евро-6 мощностью 420, 460, 500 и 560 л.с. появится в России в 2023 году. Они созданы на совершенно новой платформе, с нуля, на что было потрачено пять лет.

Ресурс новых двигателей составляет не менее 2 млн километров, что на 30% больше, чем у моторов нынешнего поколения.

КПД новых моторов невероятно высокий — 50%. Это абсолютный рекорд! Оснащаться двигатели будут новой коробкой передач Scania Opticruise G25CM и G33CM), а передавать крутящий момент — задние мосты новой конструкции с высоким передаточным числом, где максимальный показатель — 1,95:1.

Кстати, все двигатели могут работать на HVO (гидрогенизированном растительном масле), а две версии — на 100-процентном биодизельном топливе FAME (из метиловых эфиров жирных кислот).

Среди технологических решений — два верхних распределительных вала, нейтрализатор SCR с двойным впрыском AdBlue и декомпрессионный моторный тормоз. Основная конструкция проектировалась с учетом минимального трения: это и полированные поверхности, и точно подогнанные соединения.

«Мы сразу понимали, что необходимы два верхних распределительных вала (DOHC) в сочетании с четырехклапанной головкой цилиндров и SCR, — говорит главный инженер по проектированию рядных двигателей Scania Магнус Хенриксон. — Решение DOHC позволило довести дополнительную систему декомпрессионного моторного тормоза до нужного уровня эффективности. Также для системы нейтрализации (SCR) Scania с двойным дозатором мочевины требовался точный контроль клапанов с помощью верхнего распределительного вала».

Рабочий объем двигателей — 12,74 литра, степень сжатия — 23:1, максимальное давление в цилиндрах в такте рабочего хода — 250 бар.

Узнать о газомоторных тягачах Scania вы можете здесь.

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Фото: Scania