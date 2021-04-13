КАМАЗ в отстающих? Scania рассказала о своих газомоторных тягачах

Экономия на топливе — на треть по сравнению с дизелями. И таких грузовиков в России уже 1000 штук.

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Представительство компании Scania в России отчиталось об отгрузке 1000-го грузовика на газомоторном топливе. Его заказчиком стала транспортная компания «Авангард» из Свердловской области — она приобрела сразу 10 таких седельных тягачей с колесной формулой 6x4.

В этой компании используют тягачи Scania, работающие на сжиженном метане, с 2016 года, к настоящему моменту построили собственную АГНКС и говорят, что снизили топливные затраты минимум на треть по сравнению с дизельными машинами.

Грузовики оснащены 13-литровым двигателем, работающим в паре с 14-ступенчатой коробкой GRS905R.

У коробки есть две «ползучие» передачи, автоматизированная система Scania Opticruise и встроенный тормоз-замедлитель для эксплуатации в сложных условиях. Задняя пневмоподвеска имеет разрешенную техническую нагрузку до 21 тонны.

В кабине установлено сиденье премиум-класса, есть комфортабельный «спальник», салон оборудован диодным освещением.

В пресс-службе Scania отмечают, что газомоторные грузовики продаются увеличивающимися темпами: в 2018 году реализовали 214 машин, работающих на сжиженном метане, в 2019-м — 303, а в 2020-м — уже 402. Причем помимо магистральных тягачей, с которых начались продажи, сейчас есть техника для ЖКХ и лесозаготовок, а в будущем планируются и карьерные самосвалы.

КАМАЗ тоже развивает газомоторную тему, но подобные 13-литровые двигатели из нового семейства Р6 только готовятся к производству: в апреле 2020 года на отечественном предприятии запустили испытательный стенд для таких агрегатов.

Фото: Scania