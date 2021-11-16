Новый рейтинг надежности китайских машин — журнал За рулем

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Новый рейтинг надежности китайских машин

Всего было рассмотрено 239 моделей от 49 брендов, в опросе участвовало почти 37 тысяч их владельцев.

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В ходе исследования китайское подразделение J.D.Power выявило самые надежные автомобили, выпускаемые в Поднебесной. Это не только отечественные бренды, но и иномарки, производство которых локализовано в стране.

Среди люксовых иномарок самыми надежными оказались автомобили Porsche. На втором месте — Land Rover, а третью строчку заняли машины BMW.

Самые надежные автомобили массового сегмента выпускаются на совместных предприятиях GAC FCA Jeep, FAW Toyota и Dongfeng Peugeot, с которым на одной строчке оказалось и FAW Hongqi.

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То есть автомобили FAW Hongqi стали самыми надежными среди отечественных (продукция производителя представлена и в России). Второе место среди китайских брендов занял WEY. Лучшими в плане надежности также оказались Chery (представлен в РФ), Lynk & Co, Geely (представлен в РФ), BYD, Roewe и DongFeng (представлен в РФ).

Лучшими моделями — Toyota Vios, Crown, Camry и RAV4, BMW X1 и 3-й серии, Porsche Cayenne, Skoda Kodiaq, Volkswagen Touran L, Land Rover Discovery Sport, Jeep Compass. Самым надежным компактным кроссовером признали модель, продающуюся в России под названием Chery Tiggo 2 Pro.

Фото: Chery

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