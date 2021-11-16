В ноябре цены подняли 19 марок

Рост цен продолжается — автопроизводители повышают цены каждый месяц. В ноябре прибавка стоимости у некоторых брендов составила до 8%.

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Так у УАЗа не осталось моделей дешевле 1 млн рублей из-за того, что прайс-лист корректируется заводом уже третий раз за осень. На этот раз цены на автомобили увеличились на 2,7–4,8%.

У Kia подорожали 13 моделей из 17-ти, пишет https://www.autostat.ru/news/49894/ «Автостат» со ссылкой на экспертов сайта «Цена Авто». Стоимость машин повысилась на 1,1–3,9%. Toyota же пересмотрела цены на весь модельный ряд, увеличив их на 0,8–4,7%. Четыре автомобиля Volkswagen из 9-ти стали дороже на 1,8–6,4%.

Концерн тоже был вынужден увеличить прайсы: Citroen стали дороже на 1–3%, Fiat — на 1,9–2,2%), Opel — на 1,2–3,5%, а Peugeot — на 0,3–3%. Увеличилась также стоимость Honda (+1,9–2,5%), Mazda (+0,8–1,2%), Mitsubishi (+0,4–4,6%) и Suzuki (+1,4–1,9%).

Дорожают и китайские автомобили. В начале ноября 0,5–1,6% к своим ценникам прибавили модели Chery, FAW стали дороже на 7,1–8%, а Geely — на 0,5–1,4%.

Cadillac Escalade теперь продается по цене на 4–5% выше октябрьской, а внедорожники Jeep Grand Cherokee и Wrangler подорожали на 1,3–2,1%.

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