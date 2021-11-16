Новая модель Lada готовится к запуску в производство (видео) — журнал За рулем

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Новая модель Lada готовится к запуску в производство (видео)

Теперь обновление переживает линия B0 — в поставку комплектующих на конвейер активно внедряют транспортных роботов.

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Как известно, до 2025 года АВТОВАЗ собирается запустить в производство четыре новых модели, и поэтому сейчас ускоренными темпами модернизирует производство, приводя его в еще более строгое соответствие стандартам Renault Nissan. Новое видео аффилированного с производителем Youtube-канала «На заводе» посвящено мультибрендовой линии B0. На этой «нитке» конвейера делают автомобили Lada Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero.

Линия точечно модернизируется далеко не в первый раз, и очередной этап посвящен внутренней логистике, автоматизации и безопасности. Как сообщает источник, пост установки бамперов теперь получает комплектующие при помощи AGV-систем. Это автоматические тележки-роботы с установленной на них специальной оснасткой. После выгрузки бамперов робот перемещается обратно на загрузку. Таким образом, комплектующие не складируются вдоль участка, а попадают на сборку точно в срок.

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Такая же логика применена и в зоне установки сидений. Тут демонтировали подвесную конвейерную линию, по которой сиденья раньше доставлялись на сборку. Теперь это также происходит с помощью AGV-систем, без участия дополнительной техники или приспособлений — и точно в срок. Такую автоматизированную линию логистики легко перенастроить и регулировать поток под нужды конкретного проекта.

Кроме того, эта работа с зонами комплектования позволила освободить площади, сделать производство более компактным и безопасным.

Видео: Youtube / «На заводе»

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