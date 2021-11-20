Кто-то решил расстрелять Теслу из АК и снять это все на видео. Удивительно, но Тесла не особо пострадала.

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YouTube-канал FullMag решил снять оригинальное видео, и благодаря некоторым огрехам ему это удалось. На рынке есть лобовые бронестекла для Tesla Model X от Armormax. Так вот, решено было заменить штатное стекло на пуленепробиваемое и испытать его. Для теста выбрали АК-47, BMG 50-го калибра и пистолет-пулемет MP5 («Гадюка»), знакомый геймерам, например, по игре S.T.A.L.K.E.R.

Ютуберы хотели расстрелять только лобовое стекло. Но все пошло наперекосяк. Несмотря на близкое расстояние, одна пуля прошила кузов электромобиля. Так испытание лобового стекла превратилось в проверку Tesla Model X на прочность, а ее главным соперником стал АК-47. Правда, не советского производства, а если судить по рукоятке на деревянном, а не металлическом, цевье, — румынского, выпускаемого по лицензии. Он назывался AIM-G, и в США было импортировано 20 тысяч таких автоматов под патрон 7,62x39.

После расстрела выяснилось, что автомобиль исправно работает, если не считать ошибок кондиционера — одна из пуль повредила провод. Прочие повреждения оказались еще менее значительными. То есть автомобиль остался на ходу, а его ремонт обойдется в совсем небольшую сумму денег.

Видео «испытаний» оказалось очень длинным, поэтому вот вам отметки самых интересных моментов (кстати, не забудьте активировать титры в видео и перевести их на русский в настройках).

01:23 — несчастный случай с АК-47 (дырка в капоте)

03:46 — стрельба из MP5

06:04 — проверка стекла

06:50 — Выстрел из BMG 50-го калибра

10:13 — стрельба из АК-47 в упор

14:14 — оценка ущерба

16:47 — открыли «капот»

Остался только один вопрос: что изначально хотели снять ютуберы? Зачем они решили расстрелять Tesla Model X с пробегом 200 миль (примерно 300 км)? Но получилось то, что получилось.

А вот вам для поднятия настроения короткое видео безумного дрифта конной повозки.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото: коллаж

Видео: YouTube