BMW X8: баварцы подразнили первым тизером

Компания готовит версию модели X7 в стиле купе-кроссовер.

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Баварцы опубликовали первый тизер новинки в Instagram, подписав фото: «BMW Concept XM — High Performance, электрифицированный. Самое выразительное высказывание за 50 лет. Уникальный X для марки M, демонстрирующий новый дизайн передней части автомобиля класса люкс. Следите за новостями о новом роскошном BMW».

На затемненном тизерном изображении видны очертания гигантских «ноздрей», которые получит эта модель бренда. Будущий роскошный полноразмерный кроссовер отличается чрезвычайно узкими прорезями для фар и угловатым бампером. Капот имеет необычную граненую выемку в области логотипа BMW.

Еще в апреле 2020 года баварский автопроизводитель оформил патент на обозначение «X8 M». Однако регистрация в патентном бюро не обязательно означает, что эти символы когда-либо будут использоваться. В данном случае речь все же идет о модели X8, по крайней мере, многое на это указывает.

По слухам, гражданский BMW X8 уже сходит с конвейера вместе с X7 на американском заводе BMW в Спартанбурге. Босс BMW Оливер Зипсе косвенно подтвердил это американским СМИ, когда говорил, что с конца 2021 года компания будет строить новую высококлассную модель для США и остального мира в Спартанбурге.

Опубликованные ранее фото машины в камуфляже показывают, что прототипы уже находятся на заключительной стадии испытаний. На них отчетливо видна покатая линия крыши по направлению к задней части, что подчеркивает, что X8 — это купе.

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Кроссовер-купе BMW поборется за место под солнцем с Audi RS Q8 или Porsche Cayenne Turbo, а также Mercedes-AMG GLE 63 Coupé. При этом он не станет копией X6, а получит свой дизайн и роскошный интерьер.

Как основатель сегмента внедорожников-купе, BMW стремится расширить свой портфель. Однако X8 будет «потолком» роста внедорожников во времена изменения климата. «Зеленые» все же поддавливают.

Во время 26-й Конференции по изменению климата в Глазго экоактивисты спускали шины и вешали листовки на роскошные кроссоверы и внедорожники, чтобы привлечь внимание к автомобилям, больше других отравляющих атмосферу планеты.



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Фото: BMW и соцсети