УАЗ показал внедорожник класса кросс-купе

Жесткий верх с сильным наклоном задних стоек, нераздельное лобовое стекло, цельные двери, измененная светотехника... Увы, разработка относится к дням давно минувшим.

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Еще в 1970-х годах ульяновские внедорожники могли получить интересную модификацию. Официальный аккаунт УАЗа в социальной сети ВКонтакте опубликовал пару интересных фотографий прототипа на базе УАЗ-469Б, созданного силами НАМИ по заданию «Автоэкспорта». Эта госструктура занималась продажей советских автомобилей за рубежом, и модификация на фото, стань она серийной, должна была предлагаться иностранным покупателям УАЗа.

«Необычный экземпляр появился на свет задолго до того, как понятие „кросс-купе“ стало обиходным», — сообщает источник. И указывает точный год создания прототипа: 1977-й. Сообщается, что помимо жесткого верха с сильным наклоном задних стоек внешне машина отличалась от серийной продукцией того времени цельными дверьми с новыми ручками, нераздельным лобовым стеклом с нижним расположением стеклоочистителей и измененной светотехникой — обратите внимание на прямоугольные подфарники.

Салона изменения также коснулись: тут появились оригинальное рулевое колесо и новая панель приборов... Увы, дальше опытного образца дело не сдвинулось: выпускать большим тиражом (по крайней мере, на первом этапе) новую модификацию не планировалось, и Госплан не выделил средств на ее производство. В итоге доработку УАЗов под западного покупателя отдали на откуп западным же компаниям, импортирующим советскую технику.

Можно спорить насчет принадлежности данной модификации к классу кросс-купе, но то, что вариант получился симпатичный, бесспорно. Удивляет, что до сих пор такую интересную концепцию реализовать так никто и не решился — ни УАЗ, ни многочисленные тюнинг-ателье.

Фото: УАЗ