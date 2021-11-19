Спрос на масла «Газпром нефти» вырос

Автомобилисты все чаще покупают синтетические моторные масла G-Energy и Gazpromneft.

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Продажи масел G-Energy и Gazpromneft «Газпромнефть — смазочные материалы» за 9 месяцев 2021 года увеличились на 12%, до 250 тысяч тонн. Всего же компанией было реализовано 420 тысяч тонн масел.

Автомобилисты стали чаще покупать масла «Газпром нефть» в рознице: в магазинах, на АЗС и СТО, а также на маркетплейсах. Рост продаж составил 10%. Наибольшим же спросом пользуются синтетические масла «Газпром нефти».

На 10% больше масел «Газпром нефти» стало вывозиться и в страны Европы, а также Ближнего Востока, и впервые смазочные материалы отправились в Австрию, Оман, Мьянму и Катар. Там спросом пользуются не только высокотехнологичные моторные масла, но и индустриальные — гидравлические и редукторные. На 86% и 38% больше смазочных материалов для специализированной техники стали покупать в России и за рубежом, соответственно.

«Во всех сегментах мы видим отчетливый тренд на смещение спроса в сторону современных синтетических масел. За этот год доля премиальных смазочных материалов в общем объеме продаж достигла отметки в 59%, что выше показателя 2020 года на 9 процентных пунктов. Мы продолжаем реализацию важного для российской индустрии проекта строительства в Омске комплекса гидроизодепарафинизации, который даст рынку дополнительные объемы наших высокотехнологичных синтетических масел», — говорит генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

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Фото: «Газпромнефть-смазочные материалы»