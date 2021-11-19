А как пишете вы? Марки, пострадавшие из-за неверного написания

Hundia, Suzki и Porsh — звучит как название чешского мультфильма, но на самом деле это уважаемые автомобильные компании.

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Какие бренды чаще всего пишутся с ошибками? Недавнее масштабное исследование внесло ясность в этот вопрос, сообщает autoconsulting.ua со ссылкой на данные британского бизнес-портала money.co.uk. Специалисты посчитали неверные написания, оставленные пользователями интернета. В исследовании рассматривались самые разные торговые марки, но именно автомобильные заняли в топ-20 первые три места, причем с заметным отрывом! А всего в рейтинг попало семь автомобильных брендов.

Лидирующая позиция, наверное, удивления не вызывает: это Hyundai с результатом 605 тысяч неправильных написаний за месяц; чаще всего эту марку неправильно записывают как Hundia или Hiundai. На втором месте Lamborghini, которую часто именуют Lamborgini либо Lambogini; всего 365 тысяч ошибок ежемесячно. Также на своеобразном пьедестале — Ferrari, из названия которой многие пытаются выкинуть одну «r», а всего ошибочных написаний — около 123 тысяч.

На седьмом месте рейтинга находим еще один автомобильный бренд — Suzuki, 78,8 тыс. ошибок каждый месяц, а самые распространенные заблуждения — это Susuki и Suzki. Прославленную Bugatti (12-е место) обзывают Bugati или Bogati, в общей сложности за отчетный период ошибившись 45,5 тыс. раз. Головная марка Volkswagen тут же: 42,9 тыс. ошибок, самые частые из которых — это Volkwagen и Volwagen.

Замыкает двадцатку Porsche: 19,5 тысяч неверных написаний, среди которых наиболее распространенные — это Porsh или Porsch.

Фото: Unsplash / Nathaniel Shuman