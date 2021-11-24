Hyundai запускает в России уникальную игру-симулятор — журнал За рулем

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Hyundai запускает в России уникальную игру-симулятор

Игра рассчитана на геймеров любых возрастов и посвящена дорожной безопасности.

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Российский офис компании Hyundai анонсировал проведение онлайн-трансляции в формате Public talk. Тема разговора — «Безопасная дорога с Hyundai»; гости будут обсуждать безопасность детей на дорогах и рассказывать о запуске уникальной образовательной игры-симулятора для геймеров всех возрастов. Спикерами станут Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ», профессор биологического факультета МГУ, д.б.н. Вячеслав Дубынин и эксперт в области геймификации образования, нейробиолог Илья Заславский.

Идея новой игры-симулятора в том, что дети по-другому воспринимают мир и анализируют информацию. Игра должна помочь им, а также родителям и педагогам, обучиться дорожной безопасности с учетом этих возрастных особенностей. Разработчики говорят, что в ходе прохождения игры дети легко получат необходимые навыки безопасного поведения, ведь игровая форма сделает процесс обучения увлекательным и эффективным.

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Полученные навыки маленькие игроки смогут потренировать сразу, в условиях безопасной виртуальной среды. На предваряющей выход игры трансляции эксперты расскажут детально, как будет выглядеть игра, а также обсудят психобиологические особенности и работу мозга детей, тенденции в области геймификации образования и новости социального проекта Hyundai «Безопасная дорога». Присоединиться к трансляции можно на официальном Youtube-канале HYUNDAI Russia.

Фото: Hyundai

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