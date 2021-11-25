Это будет уже седьмое за год подорожание машин АВТОВАЗа, а составит оно от 7000 рублей.

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АВТОВАЗ старается сохранять цены на Лады на конкурентном уровне, о чем заявлял глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. При этом конкурентами на предприятии считаются бюджетные модели Hyundai и Kia, которые задают очень высокий потолок — от 920 000 и 937 900 рублей соответственно (например, Веста стоит сегодня от 795 900 рублей, и цене этой еще есть куда расти).

На днях АВТОВАЗ разослал дилерам письмо с новыми прайс-листами на автомобили Lada. Теперь, с 1 декабря, бюджетная Granta будет стоить на 7 тысяч рублей больше — от 566 900 рублей, пишет «Лада.Онлайн». Модели XRAY и Niva Legend станут дороже на 8 тысяч рублей, а купить их можно будет минимум за 782 900 и 667 900 рублей.

Lada Niva Travel подорожает со среды на 9 тысяч рублей (до 840 900 рублей за самый доступный вариант), а Vesta, XRAY Cross и Largus прибавят в цене по 10 тысяч рублей (их минимальные цены поднимутся до 805 900, 878 900 и 790 900 рублей соответственно).

Коммерческие версии VIS станут дороже на 8–10 тысяч рублей.

«Мы же не изобретаем сами все эти цифры, их дает рынок. Идут глобальные инфляционные процессы. Это означает рост цен почти на все сырье: сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. АВТОВАЗу удается пока сохранить цены на максимально умеренном уровне. Дальше все будет зависеть от цен на сырье и рыночной ситуации. Даже если повышение произойдет, уверен, что это будет умеренная коррекция цен. Она не нанесет ущерба конкурентным преимуществам автомобилей Lada», — объясняет Чемезов.

Тем временем, например, из задних бамперов Вест уже удалили усилитель.

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Фото: АВТОВАЗ