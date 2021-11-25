Лады снова дорожают — с 1 декабря — журнал За рулем

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Лады снова дорожают — с 1 декабря

Это будет уже седьмое за год подорожание машин АВТОВАЗа, а составит оно от 7000 рублей.

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АВТОВАЗ старается сохранять цены на Лады на конкурентном уровне, о чем заявлял глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. При этом конкурентами на предприятии считаются бюджетные модели Hyundai и Kia, которые задают очень высокий потолок — от 920 000 и 937 900 рублей соответственно (например, Веста стоит сегодня от 795 900 рублей, и цене этой еще есть куда расти).

На днях АВТОВАЗ разослал дилерам письмо с новыми прайс-листами на автомобили Lada. Теперь, с 1 декабря, бюджетная Granta будет стоить на 7 тысяч рублей больше — от 566 900 рублей, пишет «Лада.Онлайн». Модели XRAY и Niva Legend станут дороже на 8 тысяч рублей, а купить их можно будет минимум за 782 900 и 667 900 рублей.

Lada Niva Travel подорожает со среды на 9 тысяч рублей (до 840 900 рублей за самый доступный вариант), а Vesta, XRAY Cross и Largus прибавят в цене по 10 тысяч рублей (их минимальные цены поднимутся до 805 900, 878 900 и 790 900 рублей соответственно).

Коммерческие версии VIS станут дороже на 8–10 тысяч рублей.

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«Мы же не изобретаем сами все эти цифры, их дает рынок. Идут глобальные инфляционные процессы. Это означает рост цен почти на все сырье: сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. АВТОВАЗу удается пока сохранить цены на максимально умеренном уровне. Дальше все будет зависеть от цен на сырье и рыночной ситуации. Даже если повышение произойдет, уверен, что это будет умеренная коррекция цен. Она не нанесет ущерба конкурентным преимуществам автомобилей Lada», — объясняет Чемезов.

Фото: АВТОВАЗ

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