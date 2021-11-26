Обновленный Subaru Forester: прием заказов начался — журнал За рулем

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Обновленный Subaru Forester: прием заказов начался

Цены на кроссовер 2022 модельного года стартуют с отметки 2 909 000 рублей.

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Компания Subaru объявила прием заказов на обновленный среднеразмерный полноприводный кроссовер Forester 2022 модельного года.

Автомобиль получил новые цвета кузова, среди которых выделяется «зеленый металлик». Появилась новая головная оптика, обновлена форма переднего бампера и решетки радиатора, новый дизайн и у колесных дисков.

Новые настройки передней и задней подвески, которые обеспечивают более комфортную езду как по обычным дорогам, так и по сложным покрытиям. Расширены функции системы мониторинга состояния водителя, управлять температурой климат-контроля можно теперь при помощи жестов.

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Обновленный Subaru Forester: прием заказов начался

Пакет доработок Forester 2022 модельного года коснулся и технологического наполнения. На обновленном Forester система помощи водителю EyeSight получила новую стереокамеру с увеличенным углом обзора и программным обеспечением повышенной производительности.

Обновленный Subaru Forester: прием заказов начался

В списке оборудования появились система автоматического управления дальним светом, система адаптивного рулевого управления при следовании за идущим впереди автомобилем, а также система удержания по центру полосы движения, которые дополняют адаптивный круиз-контроль.

Обновленный Subaru Forester: прием заказов начался

В оснащение Forester также добавлена система автоматического экстренного маневрирования, которая активируется в случае, если предотвращение столкновения с использованием только торможения невозможно. С ее помощью автомобиль задействует рулевое управление и сам находит оптимальную траекторию для объезда препятствия.

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Также была улучшена работа систем автоматического экстренного торможения и помощи удержания в полосе движения. Первая теперь может распознавать новые типы опасных ситуаций, возникающих при проезде перекрестков, а вторая — обеспечивает более плавные и естественные корректировки положения руля.

На обновленный Forester предоставляется гарантия на пять лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Данные условия распространяются как на основные узлы и агрегаты автомобиля, так и на точечную коррозию поверхностей кузова.

Фото: Subaru

Обновленный Subaru Forester: прием заказов начался

Цены на кроссовер 2022 модельного года стартуют с отметки 2 909 000 рублей.

Обновленный Subaru Forester: прием заказов начался — фото 1296089Обновленный Subaru Forester: прием заказов начался — фото 1296093Обновленный Subaru Forester: прием заказов начался — фото 1296092Обновленный Subaru Forester: прием заказов начался
Обновленный Subaru Forester: прием заказов начался

Цены на кроссовер 2022 модельного года стартуют с отметки 2 909 000 рублей.

Обновленный Subaru Forester: прием заказов начался — фото 1296089Обновленный Subaru Forester: прием заказов начался — фото 1296092Обновленный Subaru Forester: прием заказов начался — фото 1296093Обновленный Subaru Forester: прием заказов начался
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Отзывы о Subaru Forester (5)

Subaru 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.

Недостатки:

1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция — можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.

Комментарий:

Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вари...

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