Девушки и культовые байки: календарь-2022 — журнал За рулем

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Девушки и культовые байки: календарь-2022

Этим гражданкам необязательно надевать шлем, даже если рядом Kawasaki, Harley-Davidson или Ducati.

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В этом новом календаре издательства Heel самые культовые мотоциклы последних десятилетий будут вдохновлять владельца каждый месяц. Профессиональный фотограф Франк Люцебек поместил двухколесные транспортные средства в атмосферных пейзажах с привлекательными спутницами.

Здесь вы увидите байки Laverda, Ducati 900, Yamaha XJR, Kawasaki Z 1000, Egli Suzuki 1100 GSX-R, Moto Guzzi 850 T3, Kawasaki Z 1300, Harley-Davidson Softail Springer Evo и т. д. 

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Девушки и культовые байки: календарь-2022

Украшают издание 12 легко одетых красоток. Кстати, мототема в серии календарей Heel фигурирует впервые.

Январь

Девушки и культовые байки: календарь-2022

Девушки и культовые байки: календарь-2022

Этим гражданкам необязательно надевать шлем, даже если рядом Kawasaki, Harley-Davidson или Ducati.

Девушки и культовые байки: календарь-2022 — фото 1296239Девушки и культовые байки: календарь-2022 — фото 1296227Девушки и культовые байки: календарь-2022 — фото 1296228Девушки и культовые байки: календарь-2022 — фото 1296229Девушки и культовые байки: календарь-2022 — фото 1296230Девушки и культовые байки: календарь-2022 — фото 1296231Девушки и культовые байки: календарь-2022 — фото 1296232Девушки и культовые байки: календарь-2022 — фото 1296233Девушки и культовые байки: календарь-2022 — фото 1296234Девушки и культовые байки: календарь-2022 — фото 1296235Девушки и культовые байки: календарь-2022 — фото 1296236Девушки и культовые байки: календарь-2022 — фото 1296237Девушки и культовые байки: календарь-2022 — фото 1296238Девушки и культовые байки: календарь-2022
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