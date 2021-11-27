Девушки и культовые байки: календарь-2022

Материалы по темеПикантная автомойка: полуодетые красотки в календаре-2022
В этом новом календаре издательства Heel самые культовые мотоциклы последних десятилетий будут вдохновлять владельца каждый месяц. Профессиональный фотограф Франк Люцебек поместил двухколесные транспортные средства в атмосферных пейзажах с привлекательными спутницами.
Здесь вы увидите байки Laverda, Ducati 900, Yamaha XJR, Kawasaki Z 1000, Egli Suzuki 1100 GSX-R, Moto Guzzi 850 T3, Kawasaki Z 1300, Harley-Davidson Softail Springer Evo и т. д.
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Украшают издание 12 легко одетых красоток. Кстати, мототема в серии календарей Heel фигурирует впервые.