Девушки и культовые байки: календарь-2022

Этим гражданкам необязательно надевать шлем, даже если рядом Kawasaki, Harley-Davidson или Ducati.

Материалы по теме Пикантная автомойка: полуодетые красотки в календаре-2022

В этом новом календаре издательства Heel самые культовые мотоциклы последних десятилетий будут вдохновлять владельца каждый месяц. Профессиональный фотограф Франк Люцебек поместил двухколесные транспортные средства в атмосферных пейзажах с привлекательными спутницами.

Здесь вы увидите байки Laverda, Ducati 900, Yamaha XJR, Kawasaki Z 1000, Egli Suzuki 1100 GSX-R, Moto Guzzi 850 T3, Kawasaki Z 1300, Harley-Davidson Softail Springer Evo и т. д.

Украшают издание 12 легко одетых красоток. Кстати, мототема в серии календарей Heel фигурирует впервые.