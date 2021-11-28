Выезд на красный спровоцировал аварию с 6 автомобилями — журнал За рулем

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Выезд на красный спровоцировал аварию с 6 автомобилями

Водитель всего-навсего пытался быстренько проскочить, и вот что вышло!

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Миллениалы выросли на серии фильмов ужаса «Пункт назначения», и, скажем так, он с нами навсегда. Каждый раз, когда мы видим странную аварию, наш разум автоматически думает о том, как серия нелепых (на первый взгляд) случайностей может обернуться трагичным исходом.

Этот инцидент является очередным напоминанием, что нельзя нарушать правила дорожного движения, потому что цепочка последствий может быть неожиданно длинной, причем задействованными в ней окажутся совсем невиновные люди, которым просто не посчастливилось оказаться не в том месте и не в то время.

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На ролике из Индианаполиса (США) видно, как автомобиль вылетает на красный свет и провоцирует цепь аварий. В результате этого ДТП было повреждено шесть транспортных средств, одна машина даже приземлилась на другую. К счастью, сообщений о погибших не поступало.

Видео: YouTube

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