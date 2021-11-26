Трех автоблогеров лишили миллионов подписчиков

Роскомнадзор по решению суда заблокирует их страницы в соцсетях, аудиторию которых они так долго наращивали.

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Для блогера его подписчики — самое дорогое. Поэтому и странички с подписчиками оберегаются самым тщательным образом. Но блогеры Алан Енилеев, ТОТ САМЫЙ GOSHA, Кирилл и Богдан «Ферромон666» с популярными аккаунтами в Instagram, их лишились. И всё из-за уличных гонок.

Изучив выкладываемые блогерами видео, Прокуратура Москвы выдвинула против них серьезное обвинение — призывы к борьбе с камерами и штрафами, а это нарушение Федерального закона 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Дело блогеров было передано в суд, который признал их контент запрещенным к распространению на территории РФ, пишет канал Mash. В ближайшее время постановление суда вступит в силу.

В результате Роскомнадзор должен заблокировать страницы блогеров с запрещенным контентом, а для них это страшнее любых штрафов. Судите сами: Алан Енилеев лишится аудитории в 2,1 миллиона подписчиков, ТОТ САМЫЙ GOSHA — 460 тысяч подписчиков, а Кирилл и Богдан «Ферромон666» — 55 100.

Фото: Instagram