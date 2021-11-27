Новые КАМАЗы отправились на ралли Дакар-2022 (видео)

В гонке будут принимать участие четыре российских машины: две из них — привычные КАМАЗ-43509, а еще две — новые КАМАЗ-435091 семейства К5.

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Четыре гоночных КАМАЗа уже отправились в Европу — 21 ноября экипажи проводили из Набережных Челнов, а 30 ноября они уже окажутся в Франции. В Марселе машины погрузят на паром и отправят на Аравийский полуостров. А предворял «европейскую прогулку» традиционный смотр команды «КАМАЗ-мастер» на тестовой трассе в Тарловке под Набережными Челнами. Здесь впервые детально показали гоночную технику, на которой в новом сезоне предстоит выступать заводскому коллективу.

На гонку выставлено четыре спортивных грузовика: два из них — привычные КАМАЗ-43509, а еще два — новые КАМАЗ-435091 семейства К5. У гонщиков будет возможность сравнить разные машины в боевых условиях, ну а болельщики в этом году фактически будут воочию наблюдать смену поколений камазовской гоночной техники.

Экипаж каждого грузовика состоит из трех человек — пилота, штурмана и механика. В 2022 году на Дакаре состав экипажей «КАМАЗ-мастер» будет таким: Дмитрий Сотников / Руслан Ахмадеев / Ильгиз Ахметзянов, Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков, Андрей Каргинов / Андрей Мокеев / Иван Мальков и Антон Шибалов / Дмитрий Никитин / Иван Татаринов. Руководитель команды — Владимир Чагин.

Предстоящий Дакар будет уже 44-м в истории. 1 января 2022 года нас ждет стартовый подиум и пролог гонки, а преодоление дистанции начнется 2 января, со старта в Хаиле. 8 января в Эр-Рияде запланирован день отдыха, после чего караван участников отправится дальше, чтобы финишировать в Джидде 14 января.

А в новом зачете Classic на Дакаре примут участие четыре экипажа на советских Нивах, причем два испанских коллектива приняли решение объединиться в одну команду.

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Видео: Youtube / ПАО КАМАЗ