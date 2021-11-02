Уже четыре экипажа на российских Нивах ведут подготовку к Дакару — журнал За рулем

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Уже четыре экипажа на российских Нивах ведут подготовку к Дакару

От Испании будет сразу два коллектива, и они намерены бороться за лидирующие позиции в зачете классических машин.

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Полку нивоводов, собирающихся в январе 2022 года участвовать в ралли-рейде Dakar, прибыло. К трем уже заявленным на гонку экипажам добавляется еще один, причем планы у него самые серьезные. Как сообщает Lada Niva Documentary, новым участником на автомобиле Lada Niva 1992 года выпуска стал испанец Марсель Кирос. Кто станет штурманом Марселя, пока не уточняется.

Напомним, среди участников на российских внедорожниках уже есть экипаж из Испании — представляющая сообщество Lada Niva Espana команда Classic Raid Team. Испанские участники общаются между собой и планируют сообща вывести российские внедорожники в число лучших, финишировавших в зачете Dakar Classic.

Уже четыре экипажа на российских Нивах ведут подготовку к ДакаруМарсель Кирос в ранние годы своей карьеры и его будущая спортивная Нива на стадии реставрации и усиления кузова
Марсель Кирос в ранние годы своей карьеры и его будущая спортивная Нива на стадии реставрации и усиления кузова

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Марсель Кирос является раллийным гонщиком, профессиональным механиком и владельцем автосервиса. Ранее он участвовал в Дакаре, занимаясь подготовкой автомобилей для гонки. Сейчас он тотально реставрирует Ниву 1992 года (пескоструйная обработка кузова, покраска, внедрение каркаса безопасности), а помимо этого усиливает многие элементы конструкции и уже установил прошедший капитальный ремонт двигатель.

Фото: Lada Niva Documentary

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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