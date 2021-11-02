Уже четыре экипажа на российских Нивах ведут подготовку к Дакару

От Испании будет сразу два коллектива, и они намерены бороться за лидирующие позиции в зачете классических машин.

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Полку нивоводов, собирающихся в январе 2022 года участвовать в ралли-рейде Dakar, прибыло. К трем уже заявленным на гонку экипажам добавляется еще один, причем планы у него самые серьезные. Как сообщает Lada Niva Documentary, новым участником на автомобиле Lada Niva 1992 года выпуска стал испанец Марсель Кирос. Кто станет штурманом Марселя, пока не уточняется.

Напомним, среди участников на российских внедорожниках уже есть экипаж из Испании — представляющая сообщество Lada Niva Espana команда Classic Raid Team. Испанские участники общаются между собой и планируют сообща вывести российские внедорожники в число лучших, финишировавших в зачете Dakar Classic.

Марсель Кирос в ранние годы своей карьеры и его будущая спортивная Нива на стадии реставрации и усиления кузова

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Марсель Кирос является раллийным гонщиком, профессиональным механиком и владельцем автосервиса. Ранее он участвовал в Дакаре, занимаясь подготовкой автомобилей для гонки. Сейчас он тотально реставрирует Ниву 1992 года (пескоструйная обработка кузова, покраска, внедрение каркаса безопасности), а помимо этого усиливает многие элементы конструкции и уже установил прошедший капитальный ремонт двигатель.

Фото: Lada Niva Documentary