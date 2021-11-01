На базе Нивы сделали вездеход 6х6 (видео) — журнал За рулем

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На базе Нивы сделали вездеход 6х6 (видео)

Машина предназначена для преодоления знаменитых льянос, обширных заболоченных равнин Центральной Америки.

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Умельцы из колумбийского города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре создали на базе классического советского внедорожника ВАЗ-2121 Нива эффектный шестиколесный монстр для покорения бездорожья. И да, этот аппарат должен быть способен на многое, ведь помимо броской внешности он может похвастать колесной формулой 6х6 — третий мост тут не просто «подкатили», а грамотно вписали в новую идеологию машины.

Видео о внедорожнике подготовил местный видеоблогер Хуан Мунье по прозвищу «Буйвол», являющийся поклонником российской внедорожной техники и сам владеющий Нивой. Ролик уже обретает вирусность в рунете — его разместил в сети ВКонтакте российский тематический паблик Lada Niva Documentary. Источник поясняет, что эта Нива имеет свою четко выраженную специфику: машина предназначена для преодоления знаменитых льянос, обширных заболоченных равнин Центральной Америки.

На базе Нивы сделали вездеход 6х6 (видео)

Ролик позволяет рассмотреть многие конструкционные особенности аппарата, остававшиеся неявными на первых опубликованных фотографиях машины. Особого внимания заслуживает балансирный задний мост на рессорах.

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Кстати, некоторые технические подробности также уже известны. В автомобиле применен силовой привод Finning Cat, коробка передач позаимствована у силового агрегата Toyota Land Cruiser 80 (Toyota 3F), колесами также поделился Крузак. А вот двигатель — 2,5-литровый турбодизель Kia, что гораздо лучше серийного движка Нивы подходит значительно возросшей снаряженной массе.

Фото: ВКонтакте / Lada Niva Documentary

Видео: YouTube / 4x4 NIVA-TV

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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