Нива по-испански: найдено видео 1979 года (русский перевод)

Советские внедорожники на улицах Мадрида - и голос за кадром: «Нива станет одним из лучших продуктов в мировой автомобильной промышленности».

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Сегодня имя Нива известно во всем мире, но в марте 1979 года эта модель только начинала продаваться на внешних рынках. Тогда автомобиль притягивал внимание своей концептуальной новизной — напомним, до Нивы, начавшей сходить с конвейера в 1977-м, внедорожники проектировались по совершенно другим канонам. Ресурс Lada Niva Documentary публикует репортаж о Ниве из Испании.

Источник уточняет, что репортаж впервые вышел весной 1979 года — его показали в эфире советского телевидения. Однако полная версия в переводе с испанского никогда ранее не публиковалась.

Ролик рассказывает об испанском дистрибьюторе Spain Ibinauto S.A. Lada, показывающем продукцию ВАЗа на улицах Мадрида. На тот тот момент вся вазовская линейка для испанцев в новинку, но именно на Ниву сделан акцент, и понятно, почему: если классические модели серьезного удивления не вызывают — машины «родительского» Fiat всем хорошо знакомы, — то Нива является реально новым автомобилем.

И еще один момент: репортаж вышел в эфир в марте 1979 года — всего два с небольшим месяца назад две спортивные Нивы, подготовленные частными французскими экипажами, впервые успешно финишировали в сложнейшей гонке Дакар-1979. То есть это было время, когда о советском внедорожнике реально заговорили во всем мире.

И вот новый виток истории: в январе 2022 года четыре экипажа из разных стран на советских Нивах примут участие в гонке Дакар-2022.

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Видео: ВКонтакте / Lada Niva Documentary