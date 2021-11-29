Сколько бензина должно быть в купленной Ладе

Стали известны рекомендации АВТОВАЗа, сколько топлива должно быть в баках передаваемых клиентам Лад.

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Казалось бы, при сегодняшних переплатах не жалко залить покупателю в приобретенный автомобиль и полный бак, вернув, тем самым, хоть 2500 рублей. Но оказалось, что дилер вправе выдавать автомобили с бензином на донышке бака, количество которого датчик едва способен определить.

Топливо в баки дилеры АВТОВАЗа заливают в рамках предпродажной подготовки. Это проверка состояния автомобиля и доведение его до надлежащего. Чтобы проверить бак и его горловину, в него достаточно залить всего около пары литров бензина. Этого количества должно хватить, чтобы машина дотянула до ближайшей заправки.

«В автомобиль при предпродажной подготовке заливается около 2 литров бензина (для того, чтобы Вы могли доехать до ближайшей заправки)», — цитирует Лада Онлайн представителя АВТОВАЗа.

Двух литров новому, не обкатанному автомобилю должно хватить километров на 15 или больше, чего, кажется, достаточно, чтобы доехать до заправки, которой доверяет водитель.

В этом месяце дизельное топливо стало дороже 95-го бензина.

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Фото: Егор Алеев / ТАСС