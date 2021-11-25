Дизельное топливо стало дороже 95-го бензина

Дорожают и бензины, и солярка: рост цен на топливо не останавливается уже шестую неделю подряд.

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В ряде регионов стоимость зимнего дизельного топлива значительно увеличилась.

Например, в Ивановской области оно стало дороже сразу на 2 рубля за 1 литр, в Калужской области — на 1 рубль и 2 копейки, в Москве и Московской области — на 1 рубль 22 копейки и 1 рубль 17 копеек соответственно, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. В Смоленской области солярка подорожала на 1 рубль 7 копеек, в Самарской области — на 1 рубль и 19 копеек, в Удмуртии на 1 рубль и 57 копеек, а в Ульяновской области и Чувашии — на 1 рубль 33 копейки и 1 рубль 3 копейки соответственно.

При этом цены росли и на бензины. Так, средняя цена АИ-92 выросла на 20 копеек и теперь составляет 46 рублей 71 копейку за 1 литр, а бензин АИ-95 подорожал на 22 копейки и стоит в среднем уже 50 рублей 20 копеек. При этом средняя цена зимнего дизельного топлива составляет 52 рубля и 2 копейки за 1 литр.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС