У водителей «немцев» нашли психопатические наклонности — журнал За рулем

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У водителей «немцев» нашли психопатические наклонности

Об этом говорят результаты нового исследования. И если это кого-то не удивит, то вот неожиданное открытие: на третьем месте оказались водители Fiat.

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Если верить байкам, ходящим в интернете, водители BMW отличаются наглым и даже хамским поведением на дороге. Есть даже шутка, что у машин этой марки постоянно выходят из строя поворотники — настолько редко ими пользуются люди за рулем BMW.

В новом исследовании, проведенном в Великобритании (да, теми самыми британскими учеными), делается серьезное заявление — водители BMW проявляют «больше психопатических наклонностей, чем другие водители». На втором месте — водители Audi.

В ходе исследования британскими учеными было опрошено 2000 британских водителей. Каждый участник назвал марку, тип номерного знака и цвет автомобиля, на котором ездит в данный момент, а затем прошел тест на психопатию. Результаты оценивались в баллах по шкале от 0 до 36.

Те, кто набрал от 0 до 18 баллов — вполне нормальные люди, но чем ближе к 18, тем выше риск психопатических наклонностей. Набравшие от 19 до 26 баллов могут иметь психопатические наклонности, а более 27 баллов — с немалой долей вероятности являются психопатами.

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К счастью для человечества, средний балл у 2000 участников составил 6,6, а за пределы 18 баллов не вышел никто. Тем не менее исследователи составили рейтинг водителей по степени проявления психопатических наклонностей.

Первое место заняли водители BMW — средний балл 12,1. Далее следуют водители Audi — 11,7 балла.

«Результаты показывают, что эти водители могут с большей долей вероятности проявлять психопатические черты, такие как раздутое чувство собственного достоинства и отсутствие раскаяния или вины», — объясняют исследователи.

Далее следуют водители, у которых вряд ли могут наблюдаться подобные особенности поведения, но перечислим их всех:

  1. BMW — 12,1
  2. Audi — 11,7
  3. Fiat — 7,0
  4. Mazda — 6,4
  5. Honda — 6,3
  6. Ford — 6,1
  7. Mercedes-Benz — 5,9
  8. Citroen — 5,8
  9. Volkswagen — 5,4
  10. Hyundai — 5,3
  11. Renault — 5,3
  12. Другие — 5,3
  13. Volvo — 5,2
  14. Nissan — 5,0
  15. Peugeot — 4,8
  16. Toyota — 4,7
  17. Vauxhall (Opel) — 4,7
  18. Seat — 4,3
  19. Kia — 4,2
  20. Skoda — 3,2

Кстати, оказаться психопатом больше всего рискуют владельцы электромобилей — 16 баллов. Водители гибридных машин получили в тесте в среднем 9,8 балла, бензиновых — 7 баллов ровно, дизельных — 5,2 балла.

Владельцы золотистых машин набрали в среднем 12,7 балла, коричневых — 12,2 балла, зеленых — 8,5, черных — 7,6, синих — 7 ровно, белых — 6 ровно, серебристых — 5,5 балла, а красных — всего лишь 4,9 балла.

Красивые номера также свидетельствуют о риске психопатии — средний балл 13,8 (обычные номера — 5,3).

Поэтому особенно опасайтесь на дорогах золотистых электромобилей BMW с красивыми номерами (шутка).

У водителей «немцев» нашли психопатические наклонности

Фото: Edvin Johansson / Unsplash

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