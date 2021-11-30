Машина из автосалона загорелась через два часа после покупки — журнал За рулем

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Машина из автосалона загорелась через два часа после покупки

Новый автовладелец заметил дым под капотом по дороге домой.

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Житель Новосибирска купил подержанный SsangYong Kyron 2006 года выпуска в августе 2021 года за 420 тысяч рублей, и автомобиль загорелся почти сразу, как выехал на дорогу, сообщает КП-Новосибирск.

Объявление о продаже Александр Трусов нашел на сайте, а в качестве продавца выступал автосалон, который специализируется на продаже б/у автомобилей. Покупателя все устроило, и он поехал за автомобилем. Говорит, что за рулем уже 25 лет, в машинах разбирается неплохо. Мужчина рассказал, что осмотрел автомобиль и заплатил часть денег, а оставшиеся 230 тысяч взял в кредит.

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По дороге домой мужчина заметил, что из-под капота валит дым. Сначала он подумал, что это пар от перегретого двигателя, но вскоре понял: все гораздо хуже. Успел доехать до парковочного кармана, открыл капот и увидел пламя в моторном отсеке. Поскольку огнетушителя в машине не было, он стал звать на помощь, чтобы ему помогли потушить автомобиль. Люди с остановки стали подбегать и заливать машину всем, что было под рукой — водой, соками. Вскоре другие автомобилисты дали ему огнетушитель.

Александр решил вернуть машину в салон, но там его уговорили отвезти ее в их сервис, пообещав быстро восстановить.

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В итоге он остался без машины и с кредитом, и четыре месяца ее никак не могут сделать. Поскольку мирно договориться не получилось, он обратился за помощью к юристу, они собрали документы и подали иск в суд.

Юрист говорит, что есть одна загвоздка — в договоре автосалон указан как агент, действующий от имени и за счет непосредственного собственника автомобиля. В этом случае все споры по купле-продаже придется решать с бывшим собственником. Но юрист все же уверен, что у него получится доказать правоту Александра, вернуть деньги за автомобиль и взыскать проценты по кредиту.

Фото: Depositphotos

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