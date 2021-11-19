Неудачно закурил: к чему приводит кустарная установка ГБО (видео)

Салон автомобиля оказался заполнен пожароопасной газовоздушной смесью...

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Сертифицированное газобаллонное оборудование может привнести в эксплуатацию автомобиля несколько ощутимых плюсов, но совсем по-другому ситуация может повернуться, когда ГБО установлено без соблюдения строгих норм, не имеет необходимых сертификатов безопасности или неправильно эксплуатируется. Сообщество «Огонь» разместило в соцсети ВКонтакте очередное, во всех смыслах яркое тому подтверждение.

Сразу оговоримся: обошлось без жертв, но думается, что урок участники инцидента получили на всю жизнь. Судя по всему, съемка ведется с регистратора припаркованного автомобиля, мимо которого проезжает злополучный ВАЗ-2106.

Видео начинается с замедленного фрагмента, моментально погружающего нас в ситуацию: мы видим момент, когда водитель пытается прикурить сигарету. Увы, как показывают дальнейшие события, салон авто был заполнен пожароопасной газовоздушной смесью.

Пламя буквально за мгновение распространяется по всему внутреннему пространству автомобиля. К счастью, водителю и пассажиру удается быстро выскочить из машины, получив лишь незначительные ожоги. Но на этом дело не заканчивается: пассажир, выбравшись из салона, кидается к багажнику, в котором, вероятно, остались ценные вещи. Открытие багажника вызывает новый залп огня...

А недавно попавшую в ДТП женщину едва не сжег собственный смартфон.

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Видео: ВКонтакте / «Огонь»