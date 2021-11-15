Попавшую в ДТП женщину едва не сжег собственный смартфон — журнал За рулем

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Попавшую в ДТП женщину едва не сжег собственный смартфон

Он находился в кармане куртки и загорелся в момент удара...

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В минувшее воскресенье 14 ноября в Тольятти произошло необычное ДТП. Впрочем, первоначальные обстоятельства его были довольно стандартными: два легковых автомобиля столкнулись в попутном направлении. Спасатели получили сообщение о ДТП в 11:30 и выехали на место происшествия. Там выяснилось, что в аварии пострадала женщина, находившаяся на пассажирском сиденье одного из автомобилей.

При столкновении пострадала женщина (пассажир), причем не от механических травм, а от ожога второй степени. В кармане куртки пострадавшей находился телефон, который воспламенился от удара при ДТП», — сообщил в Facebook руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

Попавшую в ДТП женщину едва не сжег собственный смартфон

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Женщина была доставлена в больницу, ее жизнь и здоровье вне опасности, однако обстоятельства произошедшего еще предстоит установить.

Попавшую в ДТП женщину едва не сжег собственный смартфон

По одной из неофициальных версий, причиной воспламенения мог послужить ремень безопасности, который передавил батарею смартфона при ударе, отчего та деформировалась и загорелась.

Фото: Facebook / Андрей Дербенев

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