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Названы регионы, где большинство водителей ездит без страховки

РСА: 8,3% российских водителей эксплуатируют автомобиль без полиса ОСАГО

Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в целом по стране 8,3% водителей ездят без полиса ОСАГО. Год назад аналогичный показатель составлял 9,6%. Улучшения подтверждает другой статистический индикатор: за год число заключенных договоров «автогражданки» выросло на 3%.

В число наиболее благополучных регионов по итогам прошлого года вошли Татарстан (0,9% незастрахованных), Самарская область (1,6%) и Москва (1,8%). При этом входящая в топ‑10 по итогам последних пяти лет Тульская область за последний год показала рост доли незастрахованных водителей более чем вдвое, с 6,6% до 14%.

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В РСА рассказали, сколько переплачивают водители за тех, кто не страхуется по ОСАГО

Есть регионы, где ситуацию впору назвать катастрофической. Так, в Ингушетии в прошлом году не имели ОСАГО 77,8% водителей, в Чечне – 60,7%. Больше трети автомобилистов игнорируют обязательную страховку в Северной Осетии (38,5%) и Дагестане (34,4%). В свете наступающего сезона отпусков и популярности южных республик у туристов стоит подумать, прежде чем отправляться в эти регионы на своей машине. Вероятность остаться без страхового возмещения велика.

Аналитики РСА также обращают внимание на Краснодарский край и Ростовскую область. В них незастрахованных по ОСАГО, в среднем, за последние пять лет 17,5% и 16,2% соответственно. Однако большой размер автопарка подразумевает, что абсолютное количество водителей без страховки здесь достаточно велико.

Проверку наличия полиса с помощью камер видеофиксации нарушений не могут запустить в России вот уже несколько лет. Но велик шанс, что в этом году она всё же заработает.

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 4
08.05.2024
Фото:АГН «Москва»
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