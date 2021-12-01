В Перми обнаружили завод по производству незамерзайки на метаноле

На окраине Перми полицейские обнаружили складское помещение, где производили стеклоомывающую жидкость на основе метилового спирта. Предприятие располагалось в складском помещении на территории промышленной зоны.
Там обнаружены автоматические производственные линии, склад фурнитуры, изъято несколько цистерн со спиртом и 170 тысяч литров стеклоомывателя, в составе которого обнаружен не заявленный на этикетке товара метанол.
Также изъят ноутбук с бухгалтерскими данными и печатью организации. Выявили и один из каналов распространения — торговый объект на окраине Перми. Там изъято более 30 тысяч литров контрафактного товара.
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