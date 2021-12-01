В Перми обнаружили завод по производству незамерзайки на метаноле

5 популярных кроссоверов с проблемными моторами Если хочется купить на вторичке одну из этих машин, лучше подобрать версию с более благополучными агрегатами. Mitsubishi L200: 20 удивительных фактов, которых вы о нем не знали Первое название популярного пикапа - «Сильный». Он может привезти почти тонну груза в пределы Садового кольца, а может преодолеть с ней неглубокую речку вброд. Почему с этого кроссовера отрывали эмблемы? Ответ плюс еще 5 особенностей Exeed - люксовый бренд компании Chery. А кроссовер TXL - первая модель этой марки, которая стала продаваться у нас. У обновленной версии кроссовера мы нашли несколько любопытных «фишек».