Зимняя омывайка летом не навредит? Я водой разбавлю... — журнал За рулем

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Зимняя омывайка летом не навредит? Я водой разбавлю...

Если ждете заморозков, используйте смело. Но фирменная летняя жидкость лучше.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:

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Можно ли в качестве летней омывайки использовать остатки зимней, разбавляя ее водой?

— Можно, но это неразумно. Пользы будет не много, поскольку фирменные летние жидкости содержат нужное количество поверхностно-активных веществ для удаления таких специфических «летних» загрязнений, как древесная смола, следы от насекомых и тому подобного.

Да и вода содержит примеси, портящие крыльчатку насоса, жиклеры и само ветровое стекло.

Поэтому есть смысл использовать зимнюю жидкость не ранее, чем с приходом первых заморозков.

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