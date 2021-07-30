Зимняя омывайка летом не навредит? Я водой разбавлю...

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:
— Можно ли в качестве летней омывайки использовать остатки зимней, разбавляя ее водой?
— Можно, но это неразумно. Пользы будет не много, поскольку фирменные летние жидкости содержат нужное количество поверхностно-активных веществ для удаления таких специфических «летних» загрязнений, как древесная смола, следы от насекомых и тому подобного.
Да и вода содержит примеси, портящие крыльчатку насоса, жиклеры и само ветровое стекло.
Поэтому есть смысл использовать зимнюю жидкость не ранее, чем с приходом первых заморозков.
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