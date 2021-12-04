Отвлекся — причина каждого четвертого ДТП — журнал За рулем

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Отвлекся — причина каждого четвертого ДТП

Происходит это из-за плохих погодных условий или проблем с маршрутом.

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Отвлечение внимания становится причиной практически каждого четвертого дорожно-транспортного происшествия (27%), показало исследование, проведенное по заказу немецкой страховой компании DA Direkt. Выяснилось также, что 40% водителей не осознают высокого риска, связанного с отвлечением внимания.

Что отвлекает

Чаще всего то, что происходит за пределами автомобиля: так, 55% заявили, что их отвлекали плохие погодные условия или плохая видимость. Изменение маршрута, например, из-за появления на пути строительных площадок или вновь построенных велосипедных дорожек, также способствовало отвлечению внимания. Каждый десятый заявил, что отвлекается на навигатор, который глючит или внезапно перестраивает маршрут.

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62% респондентов время от времени или часто отвлекаются на громкие звуки в автомобиле, источником которых может стать музыка, подкасты или аудиокниги. Однако лидируют здесь бурные дискуссии с пассажирами (66%). Около трети отвлекаются на телефонные звонки или на бортовой компьютер во время вождения. Кроме того, 11% пытаются настроить свою навигационную систему прямо во время движения. Употребление пищи и напитков отвлекает от руля 9% водителей и флирт — 7%.

Проблема смартфона за рулем

Даже несмотря на то, что это строго запрещено, почти каждый пятый водитель использует свой смартфон во время каждой, или почти каждой, поездки. В основном это молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет — треть из них каждый раз, когда садятся за руль. По крайней мере 60% опрошенных в этой возрастной группе признались, что читают новости за рулем.

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Однако есть и положительный момент: пользоваться смартфонами за рулем стали чуть реже. По сравнению с данными 2020 года, доля тех, кто пишет сообщения не отрываясь от руля, упала с 59 до 55%, и если год назад 45% заявляли, что фотографируют за рулем (себя и происходящее за пределами автомобиля), то в 2021 году в этом признались только 36%.

В исследовании, проведенном в период со 2 по 9 ноября 2021 г., приняли участие 2038 немецких водителей от 18 лет и старше.

Фото: Depositphotos

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