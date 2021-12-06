Австралийцы начали покупать ГАЗ Садко NEXT

Этот полноприводный российский грузовик стал первой моделью «Группы ГАЗ», появившейся на континенте.

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Пока в Австралию поставляются Садко NEXT с однорядной кабиной. Но скоро появится и версия с двухрядной. И да — все отправляемые на экспорт экземпляры имеют правое расположение руля.

Продажами и сервисным обслуживанием занимается австралийская компания Australian adventure vehicles 4x4, которая также занимается доработкой внедорожных машин. Российские ГАЗы в Австралии предлагаются под брендом GAZ Trackmaster.

Большой дорожный просвет, прочная рама, понижающая передача и блокировки дифференциалов переднего и заднего мостов, а также система подкачки шин — все это должно быть востребовано на Восточном побережье континента.

«Мы работаем в Брисбене на Восточном побережье континента, который из-за природных и климатических особенностей можно назвать „полноприводной“ столицей Австралии. И Россия также известна как страна со сложными дорожными условиями, а это значит, что автомобили, которые создаются для российского рынка, уверенно показывают себя в самых сложных местах и выдерживают повышенные нагрузки. Такова репутация русской техники. При этом у GAZ Trackmaster очень богатая базовая комплектация, хорошая подвеска, большие колеса. Уже сейчас мы видим очень положительный отклик со стороны наших клиентов. Также видим интерес к грузовикам ГАЗ со стороны других австралийских производителей специальных надстроек», — говорит директор компании AAV 4x4 Бретт Болтон.

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Грузоподъемность шасси Садко NEXT достигает 3 тонн. Еще 2,56 т автомобиль может буксировать. Под капотом автомобилей для Австралии установлен не какой-то особый двигатель, а хорошо знакомый ЯМЗ-534 мощностью 149 л.с. и 490 Нм.

Полностью пневматическая тормозная система с компрессором подкачки воздуха может использоваться не только по прямому назначению, замедляя автомобиль и прицеп, но и для различных надстроек.

Также Садко NEXT в базе имеет подпружиненное анатомическое сиденье водителя с регулировкой веса, электрические стеклоподъемники и зеркала с подогревом.

Недавно ГАЗель NN и ГАЗон Next получили новые моторы.

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Фото: Группа ГАЗ