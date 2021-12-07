У фургона Lada Largus появилась новая опция — журнал За рулем

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У фургона Lada Largus появилась новая опция

Раньше она была доступна только на универсалах, но именно на фургоне, как ожидается, будет максимально востребованной.

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В семействе Lada Largus — обновление комплектаций: модификация Largus Van, т.е. коммерческий фургон, обзавелась камерой заднего вида, которая ранее устанавливалась только на пассажирские версии.

Камера на фургоне присутствует в комплектации Comfort c пакетами Multimedia и Multimedia Plus, а цена на такием машины начинается от 947 000 рублей.

Конструкция идентична уже применяемой на универсалах: камера смонтирована на левой створке распашной задней двери, а картинка с нее выводится на экран мультимедийного центра.

У фургона Lada Largus появилась новая опция

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На АВТОВАЗе считают, что опция для фургона будет особенно востребованной: в сочетании с задними датчиками парковки она станет хорошим подспорьем в повседневных рабочих поездках, когда часто приходится парковаться в стесненных городских условиях.

У фургона Lada Largus появилась новая опция

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Напомним, обновленный фургон сменил дорестайлинговую версию в начале 2021 года, и за прошедшее время частным и корпоративным клиентам реализовано более 6 тысяч таких машин.

Автомобиль нынешней итерации отличается дизайном передней части кузова, сиденьями с развитой боковой поддержкой и трехступенчатым подогревом, мультимедийным центром с Android Auto и Apple CarPlay, мультирулем и подлокотным боксом.

Фото: АВТОВАЗ

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