Что может Niva Bronto - внедорожное видео от АВТОВАЗа

Чтобы поддержать спрос на Ниву почти за 1 млн рублей, АВТОВАЗ опубликовал экстремальное видео внедорожника.

Lada Niva Bronto отличается от обычной Niva Legend не только бамперами и колесами, но и наличием трех блокировок дифференциалов, усиленным задним мостом и более прочной подвеской.

В результате стоит такой внедорожник уже не от 675 900 рублей, а от 939 900 до 994 900 рублей — дороже на 264–319 тысяч.

Чтобы подчеркнуть особенности этой внедорожной версии Нивы, АВТОВАЗ опубликовал динамичное видео автомобиля. В ролике он преодолевает действительно серьезные препятствия, причем многие из них — на большой скорости.

Пока российские автомобилисты традиционно спорят в комментариях о том, чего стоит Нива из прошлого века, иностранцы выражают свой восторг Нивой, у которой, по сути, уже нет конкурентов.

Grover Agrada — Jr отметил лишь, что автомобилю нужно больше мощности — новый мотор с улучшенной системой охлаждения («This car need more power..! A new motor with better refrigerant»).

Kuzman Alrashidin назвал Ниву лучшим полноприводным автомобилем («Best 4x4 car»), а pepe ojo с нетерпением ждет ее в Испании («you are welcome in Spain!»).

Действительно, АВТОВАЗ много раз просили установить на автомобиль новый мотор, но, как объяснили на заводе, это потребует модернизации конструкции и серьезных затрат, что совершенно нерентабельно и сделает внедорожник слишком дорогим для покупателей. Поэтому автомобиль оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с. и 5-ступенчатой механикой.

Фото, видео: АВТОВАЗ