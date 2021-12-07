Что может Niva Bronto — внедорожное видео от АВТОВАЗа — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Что может Niva Bronto - внедорожное видео от АВТОВАЗа

Чтобы поддержать спрос на Ниву почти за 1 млн рублей, АВТОВАЗ опубликовал экстремальное видео внедорожника.

Материалы по теме
Какой пробег допустим у новых Лад

Lada Niva Bronto отличается от обычной Niva Legend не только бамперами и колесами, но и наличием трех блокировок дифференциалов, усиленным задним мостом и более прочной подвеской.

В результате стоит такой внедорожник уже не от 675 900 рублей, а от 939 900 до 994 900 рублей — дороже на 264–319 тысяч.

Чтобы подчеркнуть особенности этой внедорожной версии Нивы, АВТОВАЗ опубликовал динамичное видео автомобиля. В ролике он преодолевает действительно серьезные препятствия, причем многие из них — на большой скорости.

Материалы по теме
Вам грозит опасность? Нам запрещено приходить на помощь!Надоели штрафы? Поставь ассистентаШтрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимуму

Пока российские автомобилисты традиционно спорят в комментариях о том, чего стоит Нива из прошлого века, иностранцы выражают свой восторг Нивой, у которой, по сути, уже нет конкурентов.

Grover Agrada Jr отметил лишь, что автомобилю нужно больше мощности — новый мотор с улучшенной системой охлаждения («This car need more power..! A new motor with better refrigerant»).

Материалы по теме
Заполнить анкету и принять участие в розыгрыше автомобилей

Kuzman Alrashidin назвал Ниву лучшим полноприводным автомобилем («Best 4xcar»), а pepe ojo с нетерпением ждет ее в Испании («you are welcome in Spain!»).

Действительно, АВТОВАЗ много раз просили установить на автомобиль новый мотор, но, как объяснили на заводе, это потребует модернизации конструкции и серьезных затрат, что совершенно нерентабельно и сделает внедорожник слишком дорогим для покупателей. Поэтому автомобиль оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с. и 5-ступенчатой механикой.

Фото, видео: АВТОВАЗ

Наше новое видео
Lada Vesta SW Cross и Kia Ceed SW: обзор и тест
Очень большие кроссоверы из Японии против «корейца»  — супертест «За рулем»
Chery Exeed VX: полный привод, 7 мест, 250 л.с. — подробный обзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров738
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Niva (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: