Вплоть до запрета продаж: отзывные кампании стали обязательными

Будут считать риск от возникновения неисправности — если он превышает допустимый, Росстандарт может запретить продавать эти машины.

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До 30 ноября 2021 года автопроизводители инициировали отзывные кампании исключительно по собственному желанию, лишь согласовывая свои действия с Росстандартом. Но теперь вступил в действие новый ГОСТ 34725–2021 — фактически это единый для всех производителей новый «механизм принятия решения о необходимости организации и осуществления отзывной кампании», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

Начиная с указанного срока отзывные кампании делятся по степени участия в них Росстандарта. Первый вариант — это добровольный отзыв без надзора, запускающийся по инициативе производителя или же его представителя, поставщика, продавца продукции. Второй — добровольный, но с надзором, причем Росстандарт оставляет за собой право переквалифицировать первый вариант во второй.

Третий вид отзыва — принудительный: его запускает сам Росстандарт, если производитель поступает недобросовестно и отказывается запускать кампанию при уровне риска, превышающем допустимый.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

«Надо пожить с ГОСТом и посмотреть, как реально этот механизм будет работать и будет ли он работать вообще. Не окажется ли он излишне сложным с этими ступенями градации. Если ГОСТ будет работать плохо, он потребует доработки».

Уровень риска прописан в новом стандарте отдельно, его присваивают с помощью специальной матрицы, исходя из вероятности ДТП, полученного в результате вреда, а также возможного вреда, не связанного с аварией.

Риск может быть низким (в этом случае производитель сам решает, проводить ли отзывную кампанию), средним (нужен отзыв в добровольном порядке без надзора) или высоким, при котором запускается отзывная кампания с надзором Росстандарта.

Высокий уровень риска как раз и считается недопустимым (превышающим допустимый), и в этом случае Росстандарт вправе выдать предписание об остановке продаж автомобиля.

Одна из новых отзывных кампаний запущена сейчас АВТОВАЗом — у Ларгусов перетирается топливный шланг.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС