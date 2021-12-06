АВТОВАЗ безотлагательно отзывает автомобили Lada Largus

Возможна утечка топлива в моторном отсеке...

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Волжский автозавод начал очередную отзывную кампанию — на сей раз внеплановое посещение дилерского центра грозит владельцам автомобилей Lada Largus. Ресурс Лада.Онлайн сообщает, что для того, чтобы гарантировать потребительские свойства автомобилей в полном объеме, работникам фирменного сервиса придется проверить на наличие вредных контактов находящийся в моторном отсеке шланг топливопровода. Уточняется, что под отзыв попадают автомобили с двигателем ВАЗ-21129 (1,6 л, 106 л.с.), сошедшие с конвейера в 2017–2018 годах.

Владельцам таких машин рассылаются письма, в которых предписывается безотлагательно связаться с ближайшим дилерским центром, чтобы согласовать сроки визита на сервис. Уже известна суть проводимых работ: на топливопроводе появляется небольшая пластиковая распорка (на фото).

Источник напоминает, что проверить свой автомобиль по отзывным кампаниям можно на сайте Росстандарта, а если автомобиль вазовский, то еще и через через специальный сервис на сайте lada.ru.

Отметим, что в октябре 2020 года АВТОВАЗ объявлял отзыв более чем 90 тысяч автомобилей Vesta и XRAY с 1,8-литровым мотором ВАЗ-21179, причем по той же причине — перетирались топливные шланги.

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Фото: Лада.Онлайн