АВТОВАЗ безотлагательно отзывает автомобили Lada Largus — журнал За рулем

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АВТОВАЗ безотлагательно отзывает автомобили Lada Largus

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Волжский автозавод начал очередную отзывную кампанию — на сей раз внеплановое посещение дилерского центра грозит владельцам автомобилей Lada Largus. Ресурс Лада.Онлайн сообщает, что для того, чтобы гарантировать потребительские свойства автомобилей в полном объеме, работникам фирменного сервиса придется проверить на наличие вредных контактов находящийся в моторном отсеке шланг топливопровода. Уточняется, что под отзыв попадают автомобили с двигателем ВАЗ-21129 (1,6 л, 106 л.с.), сошедшие с конвейера в 2017–2018 годах.

Владельцам таких машин рассылаются письма, в которых предписывается безотлагательно связаться с ближайшим дилерским центром, чтобы согласовать сроки визита на сервис. Уже известна суть проводимых работ: на топливопроводе появляется небольшая пластиковая распорка (на фото).

АВТОВАЗ безотлагательно отзывает автомобили Lada Largus

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Источник напоминает, что проверить свой автомобиль по отзывным кампаниям можно на сайте Росстандарта, а если автомобиль вазовский, то еще и через через специальный сервис на сайте lada.ru.

Фото: Лада.Онлайн

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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